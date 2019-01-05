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Главу Роскосмоса не хотят пускать в США
В пятницу, 4 января, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение отложить визит в Соединенные Штаты главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Как сообщает американская газета USA Today, это сделано под давлением со стороны группы сенаторов. У директора NASA Джима Брайденстайна состоялся неприятный разговор с сенаторами-демократами, в которую, в частности, входили Марк Уорнер и Джинн Шехин.
Они напомнили директору НАСА, что господин Рогозин находится с марта 2014 года под санкциями США. А это означает, что ему запрещен въезд в Соединенные Штаты. Сенатор Шехин заявила: «Мы вводили санкции против Кремля, чтобы показать всем, что за определенные действия придется отвечать. И послание Америки Москве не должно быть двусмысленным. А ваше приглашение Рогозину подрывает суть этого послания, ослабляет ключевые цели Соединенных Штатов в области национальной безопасности».
Сенатор Уорнер добавил, что Дмитрий Рогозин — «один из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии в отношении соседей России».
Действительно, Рогозин был включен в санкционные списки США и Евросоюза в марте 2014 года после незаконной аннексии Крыма и российского вмешательства в ситуацию на востоке Украины.
Визит главы «Роскосмоса» в США был запланирован на февраль 2019 года. Представитель директора НАСА Меган Пауэрс заявила, что российская сторона уже проинформирована о решении, принятом Джимом Брайденстайном. При этом в Москве утверждают, что не получали такое уведомление. В «Роскосмосе» ждут официального сообщения и подробных разъяснений.
Источник в российском космическом ведомстве в разговоре с агентством РИА Новости выразил надежду, что НАСА «решит все политические вопросы» и визит Рогозина состоится. В противном случае, глава Роскосмоса не собирается ждать неопределенное время и вовсе отменит свою поездку в США.
Напомним, ранее Дмитрий Рогозин входил в состав федерального правительства России. Он занимал пост вице-премьера и курировал оборонный сектор. В мае 2018 года, после президентских выборов, состав кабинета министров РФ был обновлен. Рогозин покинул правительство, но получил пост главы «Роскосмоса».
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