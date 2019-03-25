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Население Украины сокращает потребление голубого топлива
По данным пресс-службы НАК «Нафтогаз», только за прошедший 2018 год использование природного газа сократилось на 5,4% - до 10,6 млрд куб. м. На это повлияло повышение цены для населения, что спровоцировало повальную экономию такого ресурса и мотивировало жителей страны ответственно относиться к расходу голубого топлива.
С 1 ноября 2019 года цена на газ для населения возросла на 23,5% и составляет 5 550 грн за тысячу кубометров. Следующий планируемый шаг к повышению будет осуществлен 1 мая 2019 года, когда увеличение стоимости достигнет до 10 тыс. грн. Это говорит об актуальной повестке дня для каждого гражданина страны, который задается вопросом: «Какие существуют подходы к экономии газа?».
Экономить газ можно не только при его фактическом потреблении, но и на этапе оплаты квитанции компании, которая предоставляет услуги по распределению и транспортировке газа газотранспортными сетями. Например, подобные услуги для киевлян предоставляет компания КиевГазЭнерджи. Каждый житель столицы осуществляет платеж на ее счет по тарифу. Для экономной оплаты абонентом используйте интернет-сервис Easypay. Оплачивать без комиссии платежку за природный ресурс можно предварительно создав электронный кошелек на сайте этой компании.
5 советов по экономии природного газа
- Контролируйте работу газовых конфорок — учитывайте мощность конфорки, которая действительно соответствует приготовлению конкретного блюда. После закипания уменьшайте уровень огня. Жидкость в кастрюле из нержавеющей стали продолжит кипение, так как такая посуда имеет высокий КПД. Следите, чтобы огонь размещался по центру дна чайника, кастрюли или сковородки;
- Готовьте каши, используя минимум газа: для этого залитую водой крупу доводим до кипения, выключаем газ, накрываем посуду одеялом, оставляем на время. Тогда крупа впитает в себя всю жидкость, разбухнет и разварится;
- Используйте чайник со свистком, который вовремя даст сигнал о том, что вода закипела;
- Двери газовой духовки должны плотно прилегать к печи, чтобы сквозь отверстия не проходил газ;
- Контролируйте пламя газа, чтобы он не выходил за пределы посуды. Подогрев осуществляется тогда, когда огонь сконцентрирован по центру дна.
Результат экономии — платежеспособные показания счетчика
Применение методов экономии голубого топлива, при условии комплексного подхода, позволяет снизить расход газа на 20−40%. Учитывая официальную цену газа за кубометр, получается приличная сумма экономии. Сэкономленные средства можно направить на повышение комфортных условий жизни семьи в других сферах.
Экономия — это не способ отказаться от потребления голубого топлива, а возможность рационально пользоваться конкретным ресурсом. Если соблюдать вышеуказанные советы, то платежка за газ не будет столь шокирующей даже при нынешних ценах. Вместе с тем обеспечит тепло в доме, который будет уютным и комфортным для всей семьи.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.