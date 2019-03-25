Общество

Предупреждение не помогло: в сети показали утренний коллапс на станции метро "Святошин" в Киеве (видео)

После того как на станции метро «Святошин» в Киеве открыли отремонтированный вестибюль, а второй закрыли на ремонт, возле входа в подземку утром в понедельник, 25 марта, собралась огромная толпа пассажиров.

«Утренние трудности с пассажиропотоком на станции метро «Святошин», связанные с ремонтом станции. Хоть на своих страницах в социальных сетях «Киевский метрополитен» предупреждал о закрытии входа/выхода (со стороны рынка и электричек) и возможных трудностях, все же избежать их и перенаправить людей на другой вход/выход не удалось, в связи с чем и образовался «пеший затор», — говорится в комментарии к видео, размещенном на ресурсе «Киев Оперативный» в социальных сетях.

Интернет-пользователи живо комментировали очередной коллапс:

«То, что реконструкция проходит, это хорошо, но организация в плане направления что, куда? Бумажки улетучились с направлением, и беда, что платёжная система не работала для карт».

«Если бы не закрыли стометровку к заводу Антонова, таких бы проблем не было бы. Посмотрим, что будет вечером, когда все будут домой ехать. „Святошин“ — узловая станция, люди из пригорода на работу по-другому не доберутся. Электричка — единственный способ гарантированно успеть на работу».

«А на лето, когда пассажиропоток меньше, нельзя было перенести?»

«Кого предупреждали, киевлян? Так со стороны электричек понаехавшие из Житомирской области едут, а не киевляне».

«С таким количеством жителей в Киеве должно быть как минимум 5−6 веток метро».

«Веселий понеділок».



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ремонт восточной части станции метро «Святошин» планировали закончить до Нового года, тогда же собирались перекрывать западный выход, однако сроки ремонтных работ сместились.

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