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Группа «Алиби» возвращается в шоу-бизнес (фото)
Поющие сестры Анна и Ангелина Завальские, чей дуэт «Алиби» был популярным с 2001 по 2012 годы, сделали неожиданное заявление. Сестры, которые вышли замуж и родили детей, решили вернуться в шоу-бизнес. Анна и Ангелина теперь будут петь в дуэте с новым названием The Alibi Sisters. Первый концерт обновленной группы состоится в мае. Сестры исполнят старые хиты и представят новые песни.
«Dear friends! Now it’s official и так, чтобы наверняка уже было… „- Время учит нас прощать… — ты другая, я не та. — значит, можно все начать с чистого листа…“ Заходите к нам с Ангелиной на страничку, подписывайтесь, — мы начинаем творить новую главу общей музыкальной нашей истории…», — написала на своей страничке в соцсети Ангелина Завальская.
Напомним, что сестры Завальские начали музыкальную карьеру с раннего детства. Девушки сотрудничали с продюсером и композитором Дмитрием Климашенко, пели в группе «Капучино». А затем за продюсирование дочек взялся их отец Александр Завальский. Успех группе «Алиби» принесли композиции «Да или нет», «С чистого листа» и многие другие. Клип «Фламенко» для них снимал Федор Бондарчук. Несколько работ сняли Алан Бадоев, Виктор Придувалов и другие. Последней совместной работой сестер стал клип «Бей посуду!».
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