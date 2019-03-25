Пограничники объяснили, почему не впустили в Украину итальянского журналиста

Украина

Накануне голосования на президентских выборов, Госпогранслужба не пропустила в страну нескольких журналистов, в частности, известного кремлевского пропагадиста из Австрии, шефа украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца, который в течение года не сможет посещать нашу страну. В то же время, как передает УНН, итальянскому журналисту Марку Иннаро, которому отказали в пересечении украинской границы, запрета на въезд не было.

Так, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян пояснил, что итальянский журналист получил отказ из-за отсутствия аккредитации Центризбиркома и антиукраинские публикации. «На линии паспортного контроля был обнаружен журналист итальянского концерна, но в ходе собеседования с ним пограничники установили, что, собственно, он еще не получил аккредитации ЦИК, а только планирует ее получить, и во-вторых, что в своих публикациях он часто позволял себе антиукраинской риторику. На тот момент, на основании полученной информации, пограничники отказали ему в пересечении границы», — отметил спикер ГПС.

По словам Олега Слободяна, отказ в пересечении границы не является запретом на въезд в Украину. «Решение о пересечении границы принималось в пределах полномочий инспектора пограничной службы. Если мы получим дополнительную информацию, которая будет работать в пользу того, что он должен пересечь границу, то конечно, в рамках действующего законодательства мы можем пропустить его через границу», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украинские пограничники не пропустили через границу журналиста, гражданина России, который представлял одну из канадских телекомпаний.

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