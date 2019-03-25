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Бешеные деньги за 20-летнего форварда: «Реал» готов побить мировой трансферный рекорд
Мадридский «Реал» после неудачного нынешнего сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке предстоящим летом. Одной из приоритетных целей для команды Зинедина Зидана является приобретение 20-летнего нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Ради этой покупки мадридцы готовы раскошелиться на рекордную в истории футбола сумму — 280 миллионов евро (предыдущее достижение принадлежало нынешнему одноклубнику Килиана бразильцу Неймара, который был куплен у «Барселоны» за 222 млн). При этом Мбаппе уже выдвинул руководству «сливочных» свое условие, согласно которому он хочет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год. Отмечу, что на данный момент самый высокооплачиваемый футболист мадридской команды — валлиец Гарет Бэйл, получающий 14 млн в год, с которым «сливочные» готовы расстаться в случае успешных переговоров с Килианом.
К переходу в «Реал» лучшего молодого футболиста и лучшего игрока Франции 2018 года может подтолкнуть ранний вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов, где в 1/8 финала парижане по сумме двух матчей уступили английскому «Манчестер Юнайтед» (2:0 на выезде и 1:3 дома).
В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар и Мбаппе оконфузились с изучением известного танца.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..