Бешеные деньги за 20-летнего форварда: «Реал» готов побить мировой трансферный рекорд

Спорт

Мадридский «Реал» после неудачного нынешнего сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке предстоящим летом. Одной из приоритетных целей для команды Зинедина Зидана является приобретение 20-летнего нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ради этой покупки мадридцы готовы раскошелиться на рекордную в истории футбола сумму — 280 миллионов евро (предыдущее достижение принадлежало нынешнему одноклубнику Килиана бразильцу Неймара, который был куплен у «Барселоны» за 222 млн). При этом Мбаппе уже выдвинул руководству «сливочных» свое условие, согласно которому он хочет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год. Отмечу, что на данный момент самый высокооплачиваемый футболист мадридской команды — валлиец Гарет Бэйл, получающий 14 млн в год, с которым «сливочные» готовы расстаться в случае успешных переговоров с Килианом.

К переходу в «Реал» лучшего молодого футболиста и лучшего игрока Франции 2018 года может подтолкнуть ранний вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов, где в 1/8 финала парижане по сумме двух матчей уступили английскому «Манчестер Юнайтед» (2:0 на выезде и 1:3 дома).

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар и Мбаппе оконфузились с изучением известного танца.

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