Объявившего голодовку Гриба переводят в отдельную камеру

Украина

Украинца Павла Гриба, осужденного в России к шести годам тюрьмы по надуманным обвинениям, переводят в отдельную камеру. После приговора полизаключенный объявил голодовку, и его решили изолировать от остальных узников.

Также Грибу объявили, что после объявления голодовки он не сможет принимать прописанные врачом препараты от гастрита. Это может негативно сказаться на общем состоянии здоровья.

Ранее отец политзаключенного назвал вердикт смертным приговором для сына. Игорь Гриб обратил внимание, что в России силовики крайне равнодушно отнеслись к опасному для жизни диагнозу узника. Павел Гриб с рождения страдает синдромом портальной гипертензии, которая тяжело влияет на внутренние органы и грозит внутренним кровотечением. Чтобы сдерживать болезнь, Павел нуждается в регулярном приеме лекарств. Тем не менее, состояние политзаключенного игнорировалось как администрацией СИЗО, так и судьями на процессе. Суд оставил без внимания рекомендацию врачей «скорой помощи» госпитализировать Гриба.

Напомним, Гриба выкрали в Беларуси 24 августа 2017 года и вывезли в Россию, а там поместили в СИЗО, обвинив в подготовке теракта. Итогом судебного процесса стал приговор о шести годах колонии.

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