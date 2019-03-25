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Шоу-бизнес

LAMA представила драйвовый трек из нового альбома (видео)

18:23 25 марта 2019 82
Наталья Дзенькив
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица, фронт-вумен группы LAMA Наталья Дзенькив, которая едва не погибла во время съемок клипа «Привет, привет» в Португалии, представила новую песню «Дым». Композиция войдет в будущий альбом певицы.

«На первый взгляд, я пыталась написать драйвовую песню, достаточно простую, с красивой мелодикой, припев которой легко запоминался бы. Возможно, использование слова „курил“ может показаться странным. Меня уговаривали отказаться от этой аллегории, но я настояла. Думаю, после выхода клипа все поймут, что я имела в виду», — объяснила Наталья, выступившая автором композиции.

Кстати, песню с таким же названием «Дим» на украинском языке выпустила и группа «Время и Стекло». Всего за два дня видео набрало более двух миллионов просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа MOZGI взорвала сеть мощным клипом Digitalization

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