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LAMA представила драйвовый трек из нового альбома (видео)
Известная украинская певица, фронт-вумен группы LAMA Наталья Дзенькив, которая едва не погибла во время съемок клипа «Привет, привет» в Португалии, представила новую песню «Дым». Композиция войдет в будущий альбом певицы.
«На первый взгляд, я пыталась написать драйвовую песню, достаточно простую, с красивой мелодикой, припев которой легко запоминался бы. Возможно, использование слова „курил“ может показаться странным. Меня уговаривали отказаться от этой аллегории, но я настояла. Думаю, после выхода клипа все поймут, что я имела в виду», — объяснила Наталья, выступившая автором композиции.
Кстати, песню с таким же названием «Дим» на украинском языке выпустила и группа «Время и Стекло». Всего за два дня видео набрало более двух миллионов просмотров.
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