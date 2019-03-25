Звезда «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении (видео)

Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий Андрей Малахов, которому доверяют свои тайны звезды шоу-бизнеса, оказался в эпицентре скандала. Звезда «Дома-2» Нона Щукина обвинила его в избиении.

Девушка опубликовала в Сети видео, в котором рассказала о происшедшем, заявив, что сняла побои и намерена обратиться в полицию.

Нонна рассказала, что инцидент произошел на съемках программы. Однако, какой именно, не уточнила. Она решилась на публичное обращение, чтобы дать огласку случившемуся и таким образом обезопасить себя. Кроме того, Щукина обратилась к известному адвокату.

«Это не розыгрыш и не первоапрельская шутка. На днях со мной произошла крайне неприятная ситуация. После съемки программы Андрей Малахов вместе со своими сотрудниками потребовал, чтобы мы прошли за кулисы, аргументируя это тем, что я хочу сорвать дальнейший съемочный процесс. Вы даже не представляете себе, в какой я пришла ужас, когда человек, на программах которого я выросла и которого я считала гласом народа, справедливым человеком и просто профессионалом своего дела, набросился на меня, схватил за волосы и начал наносить удары по лицу, унижая и оскорбляя меня…», — рассказала Нонна.

Сам Андрей Малахов на обвинения пока не отреагировал.

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