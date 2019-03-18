Это какой-то сюр: бойфренд Юлии Началовой тяжело переживает утрату

Шоу-бизнес

Родные и близкие очень тяжело переживают внезапную смерть 38-летней певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в одной из московских клиник. Близкие и друзья артистки поделились своими воспоминаниями о ней в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Юлия запомнилась солнечным человеком, который иногда улыбался через боль, ведь артистка долгое время скрывала, что страдает от подагры. Тем не менее, она успешно строила карьеру и была счастлива в личной жизни. В последнее время она встречалась с Вячеславом Кудря.

«Мы себя обнадеживали, и каждое слово врачей „хорошо“ или „лучше“ воспринималось как счастье. Я не могу комментировать, что говорят врачи. Лучше, если об этом скажут родители, а не я», — сказал мужчина и поблагодарил всех от себя и от имени родителей за поддержку.

«Это очень важно. Мы не остались одни в этот момент. Юля была светлым, добрым человеком, которая заслужила любви в жизни. Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, — это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить», — сказал Вячеслав.

Родители Юлии, очень переживали за дочь, были рядом с ней до последней минуты, и очень мало общались с представителями СМИ. Отец певицы подчеркнул, что причиной смерти стал сильный абсцесс.

Менеджеры артистки сначала опровергали ее тяжелое состояние, но потом представитель певицы Анна Исаева таки сделала официальное заявление. На программе она рассказала о последнем разговоре с Началовой.

«Она мне звонила и говорила: «Я не знаю почему, я упала в обморок дома, и мне очень плохо» — это было 8 марта. Когда она попала в больницу, нас обнадежили, нам сказали: «Ничего страшного. Мы ее спасем и вылечим», — поделилась Исаева. До того, как Юлию ввели в искусственную кому они были постоянно на связи. Их последний разговор состоялся почти за неделю до смерти.

«Это было как-то очень на бегу, это был вечер понедельника. Она уже находилась в больнице, рядом была мама. Мне рассказали, что она хорошо поела, что у нее хорошее настроение. Я ее спросила: „Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести“, а она говорит: „Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана везде говорить то, что ты считаешь нужным. Я даю тебе на это право“. Родители Юли меня очень попросили передать благодарность всем людям, кто оказывает теперь помощь. Этот человек останется навсегда в моем сердце», — сказала Анна, принявшая участие в программе по скайпу.

Напомним, Юлию Началову похоронят 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище.

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