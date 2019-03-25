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Деньги

Киевлянам вернули 39 миллионов гривен, "неправильно" уплаченных за электричество

19:52 25 марта 2019 122
счетчик
Инф. «ФАКТОВ»

В рамках проведения реформы рынка электроэнергии у жителей столицы сменился поставщик этого вида услуг. В связи с этим компания «Киевские энергетические услуги» получили от «ДТЭК Киевских электросетей» и зачислили на лицевые счета клиентов 39 млн гривен, которые были уплачены предыдущему поставщику.

Как сообщили в компании, перечисленные суммы клиенты могут увидеть в Личном кабинете. Они также будут учтены в платежках за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, что в январе некоторые киевляне оплатили счета за электроэнергию предыдущем поставщику электроэнергии — компании «ДТЭК Киевские электросети», которая с 1 января выполняет функции только оператора системы распределения. Платежи от населения за потребленную в 2019 году электроэнергию принимает только компания «Киевские энергетические услуги», которая определена государством единственным поставщиком универсальных услуг в Киеве.

Сейчас продолжается перечисление средств, уплаченных за электроэнергию по старым реквизитам в феврале, добавили в компании.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как украинцам оплачивать счета за электроэнергию по-новому.

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