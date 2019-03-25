Где с 26 по 29 марта киевляне могут бесплатно обследоваться: адреса

Здоровье

За прошлую неделю в столичных медицинских пунктах в рамках проекта «Врач в вашем доме» побывали 1301 человек. Общее же число горожан, обследованных с начала работы проекта, составило 67 913 человек. В ходе проверки здоровья многие пациенты впервые узнали о своих проблемах. Быстрая диагностика помогает установить: какие у человека уровень глюкозы или холестерина, артериальное давление, индекс массы тела. По этим показателям можно определить, нужны ли дополнительные проверки параметров здоровья, к каким врачам обратиться и в каком лечении нуждается обследуемый.

В рамках проекта мультидисциплинарные бригады (в их состав включены врач и медсестра первичного звена, а также узкопрофильные специалисты) выезжали 91 раз в социально незащищенные семьи и к людям, не способным самостоятельно попасть на прием. Всего в рамках проекта эти бригады выполнили 5303 вызова.

В ходе экспресс-диагностики люди часто задаются вопросами: почему возникает отклонение от нормы, о чем свидетельствуют тесты, как вести себя в быту, какой рацион питания выбрать. Первичные консультации помогают пациентам понять, что здоровье требует постоянного внимания, нужно вести правильный образ жизни, есть побольше живой пищи, употреблять чистую воду, отказаться от вредных привычек. И только системный и комплексный подход даст положительные результаты.

При игнорировании проблем, выявляемых при диагностике, они только усугубляются. К примеру, гипертония может привести к заболеванию почек, ожирение часто связано с эндокринными нарушениями, в частности с диабетом. Медики констатируют: даже если нет нарушения обмена веществ, все равно ожирение создает дополнительные факторы риска. Британский фонд кардиологических заболеваний указывает, что тучность связана с рисками, правда, при этом нужно рассматривать комплекс факторов, связанных с образом жизни пациента, а не отдельные риски.

Людям в возрасте следует более взвешенно выбирать продукты, чтобы еда лучше усваивалась. Важна физическая активность, чтобы не дряхлели мышцы. Здоровый рацион, по утверждению британских экспертов по питанию, выглядит так: одна половина — по 300 граммов (не менее) овощей (свежих, тушеных и вареных) и разных фруктов, а вторая — в равных долях белки (рыба, бобовые, птица, молочные продукты) и цельнозерновые продукты (хлеб, каши из неочищенного риса, гречки, макароны твердых сортов пшеницы). Не обойтись и без орехов (норма — две столовые ложки за день), семян кунжута, тыквы и других. А вот переработанных продуктов (колбас, сосисок) рекомендуется есть как можно меньше.

Киевлянам предлагают с 26 по 29 марта пройти бесплатную экспресс-диагностику (в основном пункты открыты с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

26—29 марта — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

26 марта — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

27 марта — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

28 марта — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

29 марта — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

26 марта — 11:00—14:00 — улицы Алматинская, 103 (аптека № 30), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), — 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79), Миропольская, 1 (аптека № 77);

27 марта — 11:00—14:00 — улицы Алматинская, 103 (аптека № 30), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (жэо № 402);

28 марта —— 11:00—14:00 — улицы Алматинская, 103 (аптека № 30), Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

29 марта — 11:00—14:00 — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), Лобачевского, 2 (амбулатория № 7);

Деснянский район

26 марта — проспект Маяковского, 47;

27 марта — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 15, аптека № 119;

28 марта — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Оболонский район

26 марта — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

27 марта — улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

28 марта — улица Панча, 7б (центр занятости);

29 марта — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

26 марта — улицы Подвысоцкого, 4а;

27, 28, 29 марта — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

26 марта — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2);

27,28 марта — улицы Волошская, 47, каб. 113 (амбулатория № 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

29 марта — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

27,29 марта — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

26 марта — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

27 марта — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

28, 29 марта — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

26 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

27 марта — улица Щусева, 2/19 (аптека № 121 «Фармация»), ЦПМСП № 3;

28 марта — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 2;

29 марта — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;

Напомним: желающие в марте могут обследоваться на мобильном флюорографе (при необходимости выдается справка с результатами обследования) и проконсультироваться у фтизиатра. Также проходит акция по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом. И в столице до конца марта можно бесплатно сделать флюорографию.

В Киеве созданы коммунальные центры, оказывающие круглосуточную стоматологическую помощь: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

С 1 марта киевляне могут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. После визита к доктору в течение двух недель можно поставить ему оценку и оставить текстовый отклик. Так постепенно (после десятка и более отзывов) формируется рейтинг врача, что отражается на базе пациентов, подписавших декларации, а значит непосредственно влияет и на зарплату медика. Ведь пациенты руководствуются прежде всего репутацией врача перед составлением декларации с ним. В системе Helsi зарегистрировано более 1,5 миллиона киевлян и есть доступ к общим данным более двух тысяч врачей.

Определиться с выбором своего врача и медучреждением теперь проще — на сайте Национальной службы здоровья заработала электронная карта, где содержится информация на каждое коммунальное заведение первичной медпомощи (на новую систему перешли также 111 частных клиник и 103 ФОПа).

Ранее детский инфекционист рассказала, что при контакте с больным корью заражаются 9 из 10 не привитых людей.

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