Дело Гандзюк: журналисты-расследователи назвали мотив убийства активистки

Украина

Активистку Екатерину Гандзюк убили из-за противодействия незаконной вырубке и поджоге лесов в Олешковском районе Херсонской области. Об этом со ссылкой на материалы официального следствия заявила на Громадском журналистка «Слідство.Інфо» Елена Логинова.

Кроме того, журналист отметила, что в деле кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера фигурирует другое должностное лицо.

«Нам попал один документ с официального следствия. Есть интересный момент по причастным лицам к вырубке леса. Мы же знаем мотивы — из-за того, что Екатерина говорила о лесе, поэтому ее убили. В этом документе мы получили информацию, кто еще по официальной версии следствия, кроме Мангера, мог быть причастен к вырубке леса», — сказала журналистка.

Логинова является одной из авторов фильма «Гандзюк. Системное убийство», в котором говорится о причастности Рищука к поджогу лесов.

Также в фильме говорится о том, что Гандзюк называла Мангера и Рищука вероятными заказчиками нападения на себя.

Премьера фильма «Гандзюк. Системное убийство» состоялась в кинотеатре «Киев» 25 марта, в открытом доступе он появится на следующей неделе.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а Апелляционный суд признал меру пресечения Мангеру законной. 6 марта Шевченковской райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера правоохранители сняли электронный браслет и вернули ему загранпаспорт.

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