Происшествия

Суд принял решение по Мангеру: что об этом известно

Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, не продлили меру пресечения. Такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак в понедельник, 4 марта.

Как пишет «Лига.Нет», обвинение просило продлить на 60 дней меру пресечения для Мангера — не выезжать из Херсона без разрешения следствия, носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться с другими фигурантами производства.

По мнению обвинения, сохранились риски того, что Мангер может скрываться, оказывать влияние на следствие и свидетелей.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что нельзя продлить меру пресечения, срок действия которой закончился. Он назвал риски необоснованными, а процессуальное поведение Мангера безупречным.

Ильченко заявил, что за Мангером сохраняется обязанность являться на судебные заседания и следственные действия. Он уточнил, что залог пока остается на казнечейском счету. Браслет, по его словам, Мангер не снимал.

Напомним, дело об умышленном убийстве Гандзюк расследуется следователями СБУ. 11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета объявили о подозрении в организации убийства. 13 февраля в суде, где выбиралась мера пресечения, Мангер назвал генерала СБУ заказчиком преступления. В СБУ решили, что Мангер таким образом пытается добиться передачи дела другому органу следствия.

Следствие требовало для Мангера ареста без права залога. В качестве довода в прокуратуре заявили, что подозреваемый может скрыться от правосудия в Австрию, где у его семьи есть дом. Однако суд счел эти подозрения не доказанными и установил залог в размере 2,497 миллиона гривен. Эта сумма была собрана и перечислена в бюджет менее чем за сутки. Его внес адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

В комментарии журналистам после выхода из СИЗО СБУ Мангер сообщил, что может беспрепятственно передвигаться по территории Украины, тогда как заграничные паспорта суд у него отобрал.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мангер может быть фигурантом еще одного дела — нападения на херсонского журналиста Сергея Никитенко.

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