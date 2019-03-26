Франция разгромила крепкую Исландию: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020

Спорт

В понедельник, 25 марта, в трех группах продолжился второй тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года (55 сборных распределены на 10 групп по 5−6 команд в каждой).

Группа А

Черногория — Англия — 1:5 (Вешович, 18 — Кин, 30, Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81);

Игрок «Челси» Росс Баркли забил за национальную команду впервые с октября 2015 года — и сразу же записал на свой счет дубль. А Харри Кейн забил свой 17-й гол за «трех львов» в 20 матчах, проведенных под руководством Гарри Саутгейта.

* Англичане по ходу встречи проигрывали, но смогли разгромить соперника

Косово — Болгария — 1:1 (Зенели, 62 — Божиков, 39).

Положение команд: 1. Англия — 6, 2. Болгария — 2, 3. Косово — 1 (1), 4. Черногория — 1, 5. Чехия — 0 (1).

Группа В

Люксембург — Украина — 1:2 (Турпель, 34 — Цыганков, 40, Родригес, 90+3, в свои ворота);

Португалия — Сербия — 1:1 (Данилу, 42 — Тадич, 7, с пенальти).

Португальцы следом за домашней ничьей против Украины не смогли обыграть и Сербию. Пропустив уже в дебюте с пенальти, пиренейцы еще до перерыва отыгрались, но вырвать победу во втором тайме так и не смогли. Отмечу, что лидеру чемпионов Европы-2016 Криштиану Роналду в начале игры разбили нос, а на 30-й минуте и вовсе вынужден был покинуть поле из-за подозрения на травму задней поверхности бедра.

* Криштиану Роналду смог покинуть поле только при помощи медиков

Положение команд: 1. УКРАИНА — 4, 2. Люксембург — 3, 3. Португалия — 2, 4. Сербия — 1 (1), 5. Литва — 0 (1).

Группа Н

Турция — Молдова — 4:0 (Калдырым, 24, Тосун, 26, 53, Айхан, 70). На 53-й минуте Буряк Йилмаз (Турция) не реализовал пенальти;

Этот матч провела украинская бригада арбитров во главе с киевлянином Сергеем Бойко.

Франция — Исландия — 4:0 (Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84);

Чемпионы мира не испытали дома особых проблем с некогда грозой авторитетов исландцами. В первом тайме французы ограничились одним забитым мячом, зато после перерыва добили соперника еще тремя точными ударами.

Андорра — Албания — 0:3 (Садыку, 21, Балай, 88, Абраши, 90+6);

Положение команд: 1. Франция — 6, 2. Турция — 6, 3. Албания — 3, 4. Исландия — 3, 5. Андорра — 0, 6. Молдова — 0.

Во вторник, 26 марта, сыграют: группа D — Ирландия — Грузия, Швейцария — Дания; группа F — Норвегия — Швеция, Мальта — Испания, Румыния — Фарерские острова; группа J — Италия — Лихтенштейн, Армения — Финляндия, Босния и Герцеговина — Греция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Венгрия с Кадаром победила вице-чемпионов мира.

Фото Getty Images

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