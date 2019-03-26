Украина

Никифоров день: что обязательно нужно сделать в этот праздник

Сегодня, 26 марта, отмечается народный праздник Никифоров день. Церковь вспоминает дату перенесения праха святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В 847 году в этот день останки святого доставили в церковь Святой Софии в Константинополе.

Также во всем мире сегодня отмечают Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Этот праздник придумала в 2008 году канадская девочка Кессиди Меган, которая с ранних лет страдала от этого заболевания и уже успела прочувствовать негативное отношение к себе ровесников и взрослых. Она рассказала окружающим о болезни и доказала, что ничего страшного в ней нет, что она такая же, как и все остальные девятилетние дети. Спустя год ее инициативу поддержали многие студенты, политики, общественные организации. Постепенно празднование распространилось по всему миру.

Кто празднует именины 26 марта 2019?

Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай, Терентий.

Что произошло 26 марта 2019 в истории?

1162 — войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан.

1828 — состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта.

1937 — установлен первый в мире памятник мультипликационному герою — моряку Папайю.

Кто родился 26 марта 2019 из знаменитостей?

Роберт Фрост 1875 — американский поэт.

Уильямс Теннесси 1914 — американский прозаик и драматург.

Алексей Петренко 1938 — советский и российский актер кино и театра.

Патрик Зюскинд 1949 — немецкий писатель.

Кира Найтли 1985 — британская актриса.

Приметы Никифорова дня

По приметам, туман в этот день сулит дождливое лето.

Если случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер: если с юга — весна и лето будут теплыми, а если с севера, то холодными.

Что нужно обязательно сделать в этот день

В этот день просто следует пойти на рыбалку, особенно заядлым рыбакам. Так как считается что в Никифоров день отлично клюет судак, язь, окунь, плотва и щука. Кстати, заметьте, если гуси плещутся в воде, то и клев будет хорошим. Так как сейчас пост, то рыба станет отличным постным блюдом. Поэтому часто в это время варили уху. В этот день лучше провести время подальше от леса, потому что как раз просыпается медведь, а его наши предки считали человеком-оборотнем.

Сегодня нужно искупаться в родниковой воде. Потому что она, по поверью, обладает сильной целительной силой и может излечить от любых недугов. Ее и пить в этот день нужно побольше.

А прекрасному полу следует начать утро с того, чтобы умыться этой водой. Так можно дольше оставаться молодой и красивой. Родниковой водой даже моют пол в доме. Это принесет всем, живущим в доме здоровье и счастье.

Еще в день Никифора делают заговоренные медвежьи амулеты, которые защищают от бед, могут привлечь счастье, любовь и удачу. Для этого берут медвежий коготь, вешают его на красную ниточку, зажигают церковную свечу и три раза прокручивают коготь над огнем, говоря слова: «Как коготь теплом нагревается, так пусть и сердце раба Божьего (имя парня) любовью ко мне наливается. Чувства пылают, страсть закипает. Аминь».

Потом когтем нужно коснуться любимого, а если это невозможно, то нужно поцарапать какой-то предмет, принадлежащий ему.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 22 марта православные украинцы отмечали день 40 Святых — Великомучеников Севастийских, или день Всех Святых. В народе праздник называют «Сороки».

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