Украина

Сорок святых: что обязательно нужно сделать в этот праздник

В пятницу, 22 марта, православные украинцы отмечают день 40 Святых — Великомучеников Севастийских, или день Всех Святых. В народе праздник называют «Сороки».

Воины, чья память сегодня почитается, служили в армии древнеримского императора Ликиния, который был гонителем христианства. 40 воинов были казнены за отказ отречься от христианства.

В народе в этот день отмечают «именины сороки», считают эту птицу оберегом дома, около которого она живет, если не прогонять ее и не разрушать ее гнезда. Слово «сорока» — означает «сорок», поэтому ее связывают с праздников Сорока святых.

Традиции праздника

В этот день обязательно идут в церковь и ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от бед, болезней, ударяя 40 поклонов. Хозяйки обязательно пекут 40 булочек в форме птичек. В разных регионах Украины они имеют названия птиц — сороки, жаворонки, аистенков.

В народе верили, что именно на Сорок святых из теплых краев возвращаются пернатые — сорок разных пород. Часто птичек нанизывали на небольшие тросточки, хворостинки и так запекали. Их развешивали на деревьях в саду, дарили соседям или же раздавали детям — чтобы в хозяйстве домашняя птица здорова была.

Считается, что в этот день сорока берет сорок прутиков или веточек и строит себе из них гнездо. На сороки принято приглашать в дом близких людей: чем их больше будет, тем лучше. В доме должно быть шумно и весело. Девушка на сороки должна разорвать сорок нитей и сломать 40 деревянных плашек — чтобы очень быстро прогнать зиму. Кроме того, по огороду рассеивают мак в надежде на то, что на урожай в сорок раз больше посеяно. Чтобы поддержать эти надежды, на Сорок святых варили гороховую похлебку, делали «горохвяники», пекли пирожки с горохом, готовили вареники с маком. Наиболее символичным был обряд — Топтать ряст.

Считалось, кто весной его оттопчет — убережет жизнь и здоровье в течение года. Поэтому даже пожилые и слабые выходили в поле и, притаптывая зеленые всходы, говорили: хожу по земле, хожу по земле хохлатка. Дай, Боже, потоптать и того года дождаться.

Также в праздник 40 святых в народе гадают на любовь, поют веснянки и призывают весну. Девушки брали испеченного жаворонка и бросали его через плечо, куда хвост птички укажет, оттуда будет и жених.

На праздник принято наряжать деревья разноцветными ленточками, бумажными цветами, колокольчиками, таким образом зазывая весну.

Что нельзя делать в праздник

В этот день запрещен любой физический труд, ремесла и рукоделие, а также работа по дому.

Так как праздник выпадает на Великий пост, запрещено употреблять в пищу мясо, молоко, яйца и рыбу. Разрешено добавлять в пищу растительное масло и выпить немного кагора.

В праздник не стоит одалживать деньги.

Нельзя поддаваться злости, зависти, агрессии, употреблять алкоголь и сквернословить.

Приметы на 40 святых

Если 22 марта стоит хорошая теплая погода, то быть уже весне, холода не вернутся.

Если на Сорок святых неожиданно выпал снег, то на Пасху будет очень холодно.

А вот если в праздник холодно, то это значит, что борьба между зимой и весной может длиться еще 40 дней и погода будет переменчивая. Если кому-то посчастливится увидеть скворца, то лето будет очень теплым и солнечным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте украинцы, как и все восточные славяне, отмечали день Прокопа Перезимнего (Прокопа Дорогорушителя). Издавна считалось, что с этого дня начинают таять («рушиться») зимние дороги, зима окончательно уходит из своих владений, а весна вступает в свои права.

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