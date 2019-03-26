Происшествия

В Днепре благодаря собаке удалось спасти женщину, которая провалилась в колодец и провела там двое суток. 65-летняя Ленура Леванова пропала еще 22 марта. С утра она была на работе, во время обеденного перерыва пошла в супермаркет и не вернулась. Следующие два дня никто не знал, где она и что с ней произошло. Родные Ленуры Левановой обратились в полицию и одновременно сами начали поиски пропавшей.

После двух суток безуспешных поисков никто уже и не надеялся найти женщину живой. Но ее нашли. Ленуру Леванову обнаружили… в канализационном люке. Ее удалось спасти благодаря собаке — бельгийской овчарке из павлоградского волонтерского поисково-спасательного отряда «Антарес». Женщина получила травмы и переохлаждение, но осталась жива.

Подробности этой невероятной истории «ФАКТАМ» рассказала кинолог, руководитель волонтерской организации «Павлоградский городской центр Антарес» Союза «Самаритян кинологов Украины» Лариса Борисенко.

- Сразу после случившегося женщину госпитализировали, но сейчас она уже дома, — рассказала «ФАКТАМ Лариса Борисенко. — У нее перелом ребра и ушибы грудной клетки. Кроме того, она простудилась, получила переохлаждение. Но в целом состояние удовлетворительное. Это чудо, если учесть, что человек двое суток провел в бетонном колодце. Когда мы ее там обнаружили, она была в сознании, могла отвечать на вопросы. До приезда спасателей мы с ней все время разговаривали. Я ее успокаивала и пыталась узнать, какие она получила травмы.

По словам Ларисы Борисенко, ей позвонили с просьбой помочь найти пропавшую женщину 24 марта. Уже через час кинолог была в Днепре вместе с бельгийской овчаркой Малинуа по кличке Спарки.

- Мы отрабатывали все возможные локации, — рассказала Лариса Борисенко. — Собака исследовала окрестности возле места работы пропавшей женщины. Проверяли лесопосадку, с одной стороны которой была железная дорога, а с другой — проезжая часть и частный сектор. Мы знали, что в обеденный перерыв женщина вышла в магазин. А что с ней произошло дальше, никто не знал. Ее родные сказали: «Она просто исчезла. Как сквозь землю провалилась». Как оказалось, они были недалеки от истины.

— Как вы нашли женщину?

- Мы шли в сторону железнодорожного полотна. Чтобы попасть к месту, которое мы собирались исследовать, нужно было пройти территорию двух заводов. Родные пропавшей женщины пошли попросить сторожей спрятать собак — чтобы они не помешали нашей Спарки вести поиски. Пока они договаривались, мы с собакой и моим напарником Сашей остались ждать возле посадки. Мы должны были идти в сторону заводов, но вдруг решили пойти направо. Я не могу объяснить, почему. Отрабатывать эту территорию вроде как не нужно было — родственники пропавшей говорили, что уже все там сами обыскали. Но мы все-таки пошли.

На территории, где мы оказались, сплошные заросли, горы мусора, грязь. Вдруг Спарки засуетилась на одном месте. Стала скрести лапами, тявкнула и попыталась просунуть голову вниз. Подбежав ближе, я увидела скрытое в траве отверстие коллектора. Я тут же легла на землю и, просунув голову в это отверстие, закричала: «Есть кто живой?!» В колодце никого не увидела. Но внезапно услышала слабый стон. Он раздавался из-под земли. Я снова закричала, и уже отчетливее расслышала голос: «Помогите! Я здесь три дня!»

Я уже понимала, что женщина где-то поблизости, но в колодце ее не видела. А это был колодец с двумя разветвлениями внутри. Глубина — 3,3 метра. К счастью, мы быстро смогли найти люк, в который провалилась женщина — он был примерно в 25 метрах от места, где сначала остановилась собака.

На мой крик сбежались не только родные пропавшей женщины, но и случайные прохожие. Люди хотели самостоятельно вытащить женщину из люка, но я уговорила их подождать сотрудников ГосЧС. Не зная, какие травмы женщина получила при падении, мы, вытаскивая ее самостоятельно, могли только навредить. До приезда спасателей я все время разговаривала с женщиной. Она отвечала на все вопросы. Рассказала, что, возвращаясь на работу из супермаркета, решила сократить путь и не заметила люк без крышки. Когда провалилась, вероятнее всего, потеряла сознание, но потом пришла в себя. Все двое суток так и простояла в люке. Кричала, звала на помощь, но ее никто не слышал. Это и неудивительно — если бы не собака, я бы тоже ее не услышала. А место это заброшенное, люди там появляются редко. Я сама не представляю, как она держалась.

— У нее не было с собой телефона?



— Нет. А из еды — только пачка чипсов и сок, которые она купила в супермаркете. Женщина сказала, что у нее болит ребро и нога. Спасатели доставали ее из люка с помощью специального снаряжения. Врач скорой помощи, который тоже прибыл на место, рассказывал спасателям, как ее можно держать. Весь процесс засняли на видео. Не могу передать наши эмоции в тот момент. И уж тем более эмоции дочери этой женщины. То, что произошло — действительно невероятно.

Лариса Борисенко говорит, что поисками женщины в основном занимались ее родные. А вот от сотрудников полиции помощи, по словам кинолога, было немного.

- Родственники пропавшей женщины звонили следователю и просили, чтобы полицейские оказали содействие кинологам, — говорит Лариса Борисенко. — Объясню, что имеется в виду. Наши собаки идут не по следу. Это свободный поиск, без поводка. Собака ищет запах живого человека или тела. Пес работает на большой скорости, очень быстро прочесывает огромные территории. На такой скорости собака, ведущая поиски, может выскочить куда угодно — на дорогу, на оживленную трассу. Собака может попасть под машину. Поэтому мы просим полицейских на время поисков перекрывать дороги. Ненадолго — обычно это занимает меньше пяти минут. Как правило, полиция идет нам навстречу. Но не в этом случае. В Днепре нам никакого содействия, к сожалению, не оказали. Мы вели поиски в населенном пункте, где достаточно активное дорожное движение. И рисковали жизнью нашего Спарки. Дорогу перекрывали родственники пропавшей женщины, хотя не они должны были этого делать, и любой водитель мог их проигнорировать.

Бельгийская овчарка Спарки вместе с кинологами

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Пока сама Ленура Леванова приходит в себя после пережитого, ее зять Евгений попросил журналистов поблагодарить от их семьи кинологов:

- Мы искали тещу больше двух суток. Как только мне сказали, что она не вернулась с обеденного перерыва, мы с женой и сестрой поехали ее искать. Обыскали все, но бесполезно. Ездили с коллегами, писали заявления в полицию. Помогали друзья, которые распространяли объявления… На третий день пришла идея привлечь к поискам собаку. Кинологи приехали очень быстро. Это волонтеры, они не берут денег. Просто помогают. Они приехали очень быстро и нашли ее за час!

Фото с места происшествия

- Когда женщину уже забрали в больницу, Спарки заснула в машине, — говорит Лариса Борисенко. — А приехав домой, съела свой дежурный вечерний кусок мяса и проспала со мной на диване до утра. Спарки шесть лет. Это собака-спасатель уровня «В» (международного). Собака по поиску погибших (она работает на Донбассе), аттестованная собака-терапевт (работает с детьми и взрослыми с особыми потребностями и психологическими проблемами). Собакам такого уровня подготовки не требуются ни вещи, ни след пропавшего. Сейчас Спарки спасла провалившуюся в люк женщину, а летом прошлого года — мужчину из Василькоского района Днепропетровской области. Мы точно также приехали помочь в поисках пропавшего человека. Спарки нашла его в подсолнуховом поле. Мужчина был избит и лежал без сознания при 30-градусной жаре. В нашем волонтерском отряде десять собак и порядка десяти человек. Мы выезжаем на поиски пропавших в любой город. Для таких собак, как наши, не имеет значения, сколько прошло времени с момента пропажи человека. Но безусловно важно звонить и обращаться как можно раньше — чтобы у человека был шанс выжить в критической ситуации.

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