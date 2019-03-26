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Украина

Хватило одного выстрела: на Донбассе ликвидирован командир боевиков "ЛНР"

9:59 26 марта 2019 556
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в районе населенного пункта Попасная бойцы ВСУ ликвидировали двоих боевиков, один из которых оказался командиром взвода российско-оккупационных войск. Ранее в сети показали кадры ликвидации опорного пункта боевиков на Донбассе и находившегося в нем пулеметчика.

Об этом в социальных сетях сообщил известный волонтер Юрий Мысягин. По его словам, это произошло в зоне ответственности 54-й бригады. Там бойцы ВСУ одним выстрелом ПТУР ликвидировали опорный пункт боевиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео уничтожения на Донбассе «Урала», который подвозил боеприпасы и вооружение боевикам. Также сообщалось о ликвидации одного боевика.

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