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Украина

Украинские военные уничтожили "УРАЛ" боевиков на Донбассе: появилось взрывное видео

9:08 25 марта 2019 503
Подрыв «Урала» боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали видео уничтожения на Донбассе «Урала», который подвозил боеприпасы и вооружение боевикам. Ранее сообщалось об уничтожении техники боевиков, которая подвозила боекомплект на позиции, расположенные возле жилых домов мирных жителей.

Видео подрыва военной техники в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штрлиц»). «Воинами ОСами была уничтожена одна единица военной техники — „Урал“, который доставлял боекомплект и вооружение на передовую российским оккупантам. Как видите, ОСиное жало легло искусно и филигранно, как шар в лузу», — пишет на своей страничке в Facebook Анатолий Штефан. Ссылаясь на данные разведки, он также сообщает о ликвидации одного боевика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщал о подрыве на Донбассе склада боеприпасов российско-оккупационных войск, ликвидации двоих и ранении пятерых боевиков.

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