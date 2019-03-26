26.86 / 27.11 30.33 / 30.79
Киев: +3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донбассе метким выстрелом ликвидирована огневая точка и пулеметчик боевиков (видео)

8:59 26 марта 2019 187
Ликвидация огневой точки боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали кадры с метким выстрелом бойца ВСУ, в результате которого на Донбассе была ликвидирована огневая точка российско-оккупационных войск. Ранее сообщалось о ликвидации склада боеприпасов боевиков.

Видео выложил в сеть офицер ВСУ Анатолий Штефан «(Штирлиц»). «Плюшка ватрушкам или пулеметчик-кукареот убыл в „бригаду 200“. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!» — комментирует видео Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее сообщалось об уничтожении украинскими воинами военного «Урала» боевиков, который подвозил боекомплект и вооружения на позиции.

Также сообщалось, что 23 марта на Донбассе ответным огнем были уничтожены пять оккупантов, еще один получил ранение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Киев
+3

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 743 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины