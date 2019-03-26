- 9:08 Украина перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
- 9:07 Стрелец получит выгодное предложение, а Деву ждет интересная поездка: гороскоп на неделю
- 9:00 Модель Playboy заявила, что Алекс Родригес посылал ей фото своих гениталий и умолял о сексе перед помолвкой с Дженнифер Лопес
- 8:59 В России нашли мертвым высокопоставленного генерала ФСБ: все подробности
- 8:59 На Донбассе метким выстрелом ликвидирована огневая точка и пулеметчик боевиков
- 8:37 Вместо Дюссельдорфа в Эдинбург: как экипаж пассажирского самолета перепутал не только города, но и страны
- 8:33 Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года
- 8:32 «У нас разве война?»: «Укрзалізниця» влипла в скандал из-за хамства сотрудницы
- 8:10 Киевские патрульные угодили в новое ДТП: есть пострадавшая
- 8:04 «Восстановившись после ранения, пересек США на велосипеде»: «киборг» Александр Чуб организовывает детские лагеря
На Донбассе метким выстрелом ликвидирована огневая точка и пулеметчик боевиков (видео)
В сети показали кадры с метким выстрелом бойца ВСУ, в результате которого на Донбассе была ликвидирована огневая точка российско-оккупационных войск. Ранее сообщалось о ликвидации склада боеприпасов боевиков.
Видео выложил в сеть офицер ВСУ Анатолий Штефан «(Штирлиц»). «Плюшка ватрушкам или пулеметчик-кукареот убыл в „бригаду 200“. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!» — комментирует видео Анатолий Штефан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее сообщалось об уничтожении украинскими воинами военного «Урала» боевиков, который подвозил боекомплект и вооружения на позиции.
Также сообщалось, что 23 марта на Донбассе ответным огнем были уничтожены пять оккупантов, еще один получил ранение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...