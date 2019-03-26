Украина

На Донбассе метким выстрелом ликвидирована огневая точка и пулеметчик боевиков (видео)

В сети показали кадры с метким выстрелом бойца ВСУ, в результате которого на Донбассе была ликвидирована огневая точка российско-оккупационных войск. Ранее сообщалось о ликвидации склада боеприпасов боевиков.

Видео выложил в сеть офицер ВСУ Анатолий Штефан «(Штирлиц»). «Плюшка ватрушкам или пулеметчик-кукареот убыл в „бригаду 200“. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!» — комментирует видео Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее сообщалось об уничтожении украинскими воинами военного «Урала» боевиков, который подвозил боекомплект и вооружения на позиции.

Также сообщалось, что 23 марта на Донбассе ответным огнем были уничтожены пять оккупантов, еще один получил ранение.

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