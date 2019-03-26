Под Киевом учитель развращал школьников: детали скандальной истории

Происшествия

В городе Борисполе Киевской области арестовали педагога, подозреваемого в развращении малолетних. Работник учреждения образования и по совместительству преподаватель кружка взят под стражу и готовится предстать перед судом.

Прокуратура Киевской области выяснила, что жертвами педагога-педофила могли стать пятеро малолетних воспитанников, а развратные действия длились около года — с февраля 2018-го.

Если учителя признают виновным по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса, гражданину может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы с возможным недопуском к работе в школе на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киевской области задержали педофила-пенсионера, а в декабре 2018 в Киеве зафиксировано несколько случаев нападения неизвестного извращенца на школьников.

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