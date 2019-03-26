Мир

Британская девушка сумела самостоятельно заработать на оплату обучения в колледже, помогая выбирать имена для китайских младенцев. В 2015 году, когда Бо Джессап было всего лишь 15 лет, она основала сайт Special Name, который предназначен для родителей из Поднебесной. Последнее время многие китайцы, помимо традиционных национальных имен, стараются дать своим отпрыскам и английское имя — для удобства общения с иностранцами.

Как сообщает CNBC, идея пришла Бо в голову после визита в Китай, где бизнес-партнер ее отца попросил ее помочь выбрать имя для его дочки. На вопрос, какой он видит свою дочь в будущем, китаец ответил, что хочет, чтобы люди удивлялись ее достижениям. И тогда Бо предложила ему назвать ребенка Элизой — по имени героини голливудского фильма «Моя прекрасная леди» и пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» Элизы Дулиттл, которая из простой невоспитанной цветочницы превратилась в настоящую леди.

Бо осознала, как много в китайской культуре значат имена. При этом, многие китайцы не могут подобрать подходящее имя из-за языкового барьера. И тогда на свет появляются такие странные сочетания, как Ролекс Вон или Гэндальф Ву.

Для того, чтобы начать свой бизнес школьница одолжила у родителей 2000 долларов и наняла веб-дизайнера для создания сайта. Затем она заполнила базу данных из 4000 имен.

За небольшую плату (всего 79 американских центов), родителям предлагается указать пять характеристик, с которыми ассоциируется имя — к примеру, честность, амбициозность, оптимизм. После обработки запроса предлагается несколько имен на выбор.

За первые же полгода юная предпринимательница заработала 60 тысяч долларов. В настоящее время доход 19-летней британки уже приблизился к полумиллиону долларов. Она подобрала имена уже почти 688 тысячам младенцев.

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