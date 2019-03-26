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Ryanair запускает новые рейсы из Украины: даты и направления
В июне 2019 года лоукост-компания Ryanair начнет выполнять два новых рейса в Польшу. Речь идет о маршрутах Одесса — Краков и Харьков — Краков. Ранее сообщалось, что с октября 2019 года лоукостер Ryanair собирается начать полеты из Киева в Мадрид (Испания) с частотой четыре раза в неделю.
Как сообщает «Авианьюз», в Краков из Одессы авиаперевозчик будет летать два раза в неделю: по средам (в 13:05) и воскресеньям (в 12:45). Что же касается Харькова, то самолеты будут вылетать по понедельникам и пятницам (в 13:25).
Сообщается, что маршруты будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun. Продажа билетов на новые направления пока не открыта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал авиакомпании Wizz Air и Ryanair за новые правила перевоза багажа — размер финансовых санкций составил 1 млн евро и 3 млн евро соответственно
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