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Перевод часов в Украине: сделано важное предупреждение для пассажиров поездов
В ночь с 30 на 31 марта в Украине состоится переход на летнее время. Стрелки часов будут переведены на один час вперед. Всем, кто будет находится в пути, подготовлены важные рекомендации по поводу графика движения транспорта.
«Укрзалізниця» напомнила, что время отправления и прибытия поездов в билетах на 31 марта указывается уже с учетом перевода стрелок. График движения откорректирован как для междугородних пассажирских, так и для пригородных поездов. Все изменения были заблаговременно согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.
В аэропортах график вылетов и прибытий аналогично составлен с учетом того факта, что стрелки часов переводятся в 3.00 31 марта.
Что касается времени на судах, то в море отсчет времени осуществляется согласно международной системе часовых поясов. Если суда стоят в портах, то применяется время, установленное в государстве пребывания.
«ФАКТЫ» собрали советы врачей о том, как максимально безболезненно перейти на новое время. А в Европе готовы принять радикальное решение по поводу ежегодного перевода стрелок.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.