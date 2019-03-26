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Общество

Перевод часов в Украине: сделано важное предупреждение для пассажиров поездов

11:35 26 марта 2019 171
часы
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь с 30 на 31 марта в Украине состоится переход на летнее время. Стрелки часов будут переведены на один час вперед. Всем, кто будет находится в пути, подготовлены важные рекомендации по поводу графика движения транспорта.

«Укрзалізниця» напомнила, что время отправления и прибытия поездов в билетах на 31 марта указывается уже с учетом перевода стрелок. График движения откорректирован как для междугородних пассажирских, так и для пригородных поездов. Все изменения были заблаговременно согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

В аэропортах график вылетов и прибытий аналогично составлен с учетом того факта, что стрелки часов переводятся в 3.00 31 марта.

Что касается времени на судах, то в море отсчет времени осуществляется согласно международной системе часовых поясов. Если суда стоят в портах, то применяется время, установленное в государстве пребывания.

«ФАКТЫ» собрали советы врачей о том, как максимально безболезненно перейти на новое время. А в Европе готовы принять радикальное решение по поводу ежегодного перевода стрелок.

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