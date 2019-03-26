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Звезда сериала “Школа” выпустила трогательный клип о любви (видео)
Исполнительница одной из главных ролей нового сезона популярного молодежного сериала «Школа» (1+1) Оля Шевченко удивила и своим вокальным талантом. Как певица с творческим псевдонимом Olya Shelby она выпустила новый клип «Слышишь». Режиссером выступила Алена Данилюк — известный среди блогеров фотограф. Именно ее идеей было снять клип на Киевском море.
«С девяти утра и до заката солнца снимали без перерыва. Было по-февральски холодно, с моря дул сильнейший ветер, изредка бегали греться, на несколько минут укутывались пледами и куртками — а потом опять в кадр. Что же, красота требует жертв! Актриса должна быть готова к любым экстремальным ситуациям, так что мне не привыкать — я в свое время снималась с температурой 39, плавала в море, когда вода была +10 от силы и отрабатывала 30-часовую съемку», — рассказала Оля Шевченко.
Роль возлюбленного артистки сыграл ее коллега по сериалу «Школа» Саша Петренко. По сюжету сериала у ребят нет романа, напротив — даже возникали конфликты.
«Когда мы искали главного героя для клипа, основным требованием для него была красивая искренняя улыбка. Я сразу вспомнила Сашу. Тем более, мы год снимаемся вместе, знаем друг друга и чувствуем, И, кстати, поклонники сериала считают нас красивой парой», — призналась Оля.
Песню «Слышишь» она посвятила своему реальному любимому, имя которого она не раскрывает.
«Он — тоже публичный человек. Постоянно в гастролях и разъездах. Мы находимся в сотнях километрах друг от друга. Скоро я уезжаю в фан-тур со „Школой“ на целый месяц — и, кстати, я буду исполнять там и эту песню тоже. Происходящее — очень большое испытание для нас и наших отношений. Но, думаю, мы его пройдем. Каждый из нас двоих прикладывает к этому свои усилия! Я очень ценю все, что делает мой Мужчина для меня, его заботу. Было много показательных моментов», — призналась Оля.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная группа «Время и Стекло» выпустила клип «Дим», который за два дня набраз более двух миллионов простомтров. Кстати, песню с таким же названием вслед за дуэтом выпустила певица LAMA.
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