Украинец Беринчик узнал имя следующего соперника

Спорт

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (10 побед, 7 из них — нокаутом) свой следующий бой проведет 20 апреля в столичном Дворце спорта. Его соперником станет японец Нихито Аракава (32 победы, 18 из них — нокаутом, 6 поражений, 2 ничьи), о чем сообщил промоутер компании K2 East Promotions Александр Красюк на своей странице в Instagram.

Главным поединком в андеркарде (так называемый «разогревочный» перед главной баталией вечера. — Авт.) станет бой с участием еще одного украинца Дмитрия Митрофанова, который в 2019-м уже однажды боксировал, 23 февраля победив решением судей Джеффри Росалеса из Панамы.

Добавлю, что в своем последнем поединке, который прошел в декабре 2018 года, 30-летний Беринчик победил нокаутом в 7 раунде филиппинца Росеки Кристобаля и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA International в легком весе. На данный момент украинец занимает 11-ю строчку в рейтинге WBO, в то время как старший его на семь лет японец — седьмую.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Беринчик хотел бы провести бой с Энтони Кроллой.

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