Николас Кейдж женится в четвертый раз (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитый голливудский актер Николай Кейдж, который не так давно женил своего старшего сына, и сам собрался под венец. 55-летний артист собрался жениться в четвертый раз. Любвеобильный мужчина подал заявление на регистрацию брака в округе Кларк, штат Невада.

Избранницей актера стала молодая красотка, работавшая визажистом в Голливуде, Эрика Койке. О девушке пока известно не много. СМИ сообщают, что ей 22−23 года. О звездном романе стало известно год назад, когда пару сфотографировали вместе в Пуэрто-Рико, где Николас снимался в фильме Primal. Позже они еще несколько раз появлялись вместе на публике.

Внешне новая избранница Кейджа напоминает его третью жену, бывшую официантку, Элис Ким, в браке с которой он прожил 12 лет, у них есть общий сын Кал-Эла.

Второй женой актера стала Лиза Мария Пресли, дочь легендарного Элвиса Пресли. Однако этот брак продержался всего три месяца после свадьбы. С первой женой, актрисой Патрисией Аркетт Николас Кейдж прожил в браке шесть лет. Также у Кейджа есть сын от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон — 27-летний рок-музыкант Уэстон Коппола-Кейдж, который в мае 2018 года женился в третий раз.

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