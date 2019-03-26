Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые уже десять лет живут и работают вместе, официально стали мужем и женой! Об этом счастливые супруги сообщили Viva! и показали первые фото с тайной свадьбы.

В интервью Екатерина и Александр откровенно рассказали свою историю любви и том, почему десять лет не решались оформить отношения.

«Пока еще никто о нашем бракосочетании не знает», — заинтриговала Екатерина.

Оказывается, тайная свадьба состоялась еще в декабре прошлого года, в канун католического Рождества. Произошло это в США. Поэтому свидетельство о браке действительно только на территории этой страны.

«Официально замуж я выходила в пуантах, в пачке и с фатой. Нам нравится наша балетная жизнь: каждые полгода практически отмечаем медовый месяц. Когда уезжаем на гастроли, отработав балет, полностью принадлежим друг другу», — призналась балерина. Она не исключает, что вскоре повторят обряд и в Украине.

Ранее в интервью «ФАКТАМ», Катерина рассказывала, чем покорил ее Александр.

«В нем есть внутренняя мужская сила, спокойствие, уверенность, доброта, харизма, чувство юмора, легкость, темпераментность, сексуальность и много других достоинств», — признавалась балерина.

Познакомилась пара в балетном зале, когда педагог Элеонора Стебляк и поставила их в пару в спектакле «Ромео и Джульетта». Чувства на сцене переросли в реальные.

«Не влюбиться в Сашу было невозможно. Он был внимательным партнером, терпел мои капризы, поддерживал, когда плакалась в жилетку, таскал мне пирожные и делал массаж ног. Я так привыкла к такому бережному отношению, что даже начала удивляться, а почему он не обращает на меня внимания как на женщину? Мое самолюбие было задето.

Потом он открыл свои чувства, признался, что давно был влюблен, просто вынашивал хитрый план, ждал, когда я созрею. Саша пригласил меня в ресторан, достал коробочку и просто спросил: «Пойдешь за меня?» Штамп в паспорте мне не нужен, а вот кольцо очень нравится. Мы так и не расписались официально, но венчались в церкви", — рассказала Катя.

Пара воспитывает сына Тимура и дочь Настю.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха ответила согласием на предложение руки и сердца и скоро выйдет замуж.

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