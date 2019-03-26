Шанс есть у всех, — экс-чемпион мира поделился мнением о предстоящем бое Гвоздика

Спорт

Экс-чемпион мира по версии WBA в легчайшей весовой категории и бронзовый призер Олимпиады-2000 в Сиднее украинец Владимир Сидоренко (22 победы, 7 из них — нокаутом, 3 поражения, 2 ничьи) сделал свой прогноз на предстоящий бой между Александром Гвоздиком и Дуду Нгумбу за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.

«Саша сейчас, можно сказать, на пике. Такие поединки проводит, тренируется у хорошего тренера в хороших залах. Я сам год своей жизни провел в Лос-Анджелесе, поездил по разным залам, ощутил, что такое «американский бокс». У Ломаченко, Гвоздика и Усика есть сейчас возможность тренироваться везде, что они и реализуют — периодически или постоянно.

Много факторов играют свою роль. Нельзя сказать, что только талант или мощный удар… Над всеми минусами работает команда, так что от нее тоже многое зависит. И врачи, и массажисты, и психологи… У каждого по-разному. Когда профессионально готовишься, то задействуешь определенный коллектив. Большой плюс — когда работаешь не с одним, а с несколькими тренерами. Есть тренер по физической подготовке, есть тот, который основной. Это достаточно популярно в Америке.

Гвоздик — очень техничный боксер. У него стандартная стойка, но он интересно боксирует. Саша очень сложный оппонент для других боксеров. Да и у него есть так называемая «плюха» — он может ударить. Есть плюсы, за счет которых Гвоздик может выйти победителем.

Нгумбу? Шанс есть у всех — что у соперника, что у тебя. Возможно, у кого-то будет травма во время поединка. Это бокс — все может быть. Это не три любительских раунда, а двенадцать, поэтому все может случиться", — приводит слова Сидоренко канал Luckypunchnet в Youtube.

Напомню, что бой Гвоздик — Нгумбу пройдет в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии (США).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию чемпионского поединка за пояс WBC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик завершил подготовку к чемпионскому бою.

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