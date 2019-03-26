Гвоздик — Нгумбу: онлайн-трансляция чемпионского боя за пояс WBC

Спорт

В ночь с 30 на 31 марта по киевскому времени в Филадельфии (США) на ринге «3200 Arena» пройдет бой между обладателем чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком (16 побед, 13 из них — нокаутом) и французом конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38 побед, 14 из них — нокаутом, 8 поражений), в котором наш соотечественник впервые будет защищать свой титул.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Гвоздик отправился в Филадельфию

Украинский боксер вместе со своей командой уже отправился в Филадельфию, где будут проходить все мероприятия, предшествующие предстоящему бою. Фотографией из аэропорта на своей странице в Instagram поделился Эгис Климас, менеджер Гвоздика.

Слова перед боем

Александр Гвоздик: «Я видел, что болельщики недовольны выбором оппонента. Но я с ними не соглашусь. Нгумбу из тех боксеров, которых нельзя недооценивать. Если ты допустишь такую ошибку, он надерет тебе задницу. Да, у него много поражений. Но посмотрите сами, он проигрывал только топовым бойцам. Нет, этот парень вовсе не так прост. Думаю, болельщики просто его недооценивают.

Смотрел его последние несколько поединков. Согласен, он не такой опасный парень, как Адонис Стивенсон. Но он умеет здорово спойлерить. Особенно в том случае, если ты вдруг допустишь недооценку.

Я не хочу допускать ту же ошибку, что и в бою с Амаром. Не буду смотреть на его рекорд или на то, что о нем думают болельщики. Буду воспринимать его всерьез. Я мотивирован, тренируюсь, работаю над тем, чтобы не повторить своих прежних ошибок. Все бойцы опасны, каждый может ударить. Этот парень очень стойкий, у него отличная подготовка, такой легко пройдет 12 раундов. Больше того, в финальном раунде он дерется точно так же, как дрался в первом. А еще у него очень даже неплохая защита. В общем, будет непросто" (Boxing Talk)

Дуду Нгумбу: «Это отличная возможность встретиться с лучшим полутяжеловесом мира. После 12 лет и 46 боев на профессиональном карьере я получил титульный шанс и буду драться сразу за самый престижный из поясов. Гвоздик — великий чемпион и я испытываю к нему огромное уважение. Он завоевал титул в тяжелом бою со Стивенсоном, но я более опытный и намерен использовать это преимущество» (Boxing Scene)

Последние бои: чемпионский пояс для Гвоздика и неожиданная победа Нгумбу

Свой последний бой наш соотечественник проводил 1 декабря, когда в Квебеке нокаутировал в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе, которым Адонис владел с 2013 года и против Гвоздика проводил уже десятую защиту титула.

А вот Нгумбу последний раз выходил на ринг в мае прошлого года, когда довольно неожиданно победил решением судей швейцарца Йоанна Конголо и стал обязательным претендентом на пояс WBC.

Нгумбу уже дрался с украинцем

В своей карьере, которая насчитывает 46 боев, французский боксер уже однажды дрался с украинцем. Произошло это в марте 2013 года, когда Дуду в киевском Дворце спорта победил решением судей нашего соотечественника Вячеслава Узелкова. Еще один бой в столице Украины Нгумбу провел в ноябре 2015-го, уступив россиянину Умару Саламову.

* Шесть лет назад Нгумбу оказался сильнее украинского боксера

Гвоздик — явный фаворит

Ведущие букмекерские конторы выставили свои коэффициенты на предстоящий бой. Эксперты видят явным фаворитом поединка украинского боксера, на досрочную победу Александра выставляя котировки в диапазоне 1,10—1,16. В случае же победы Нгумбу поверившие в него болельщики бокса могут увеличить вложенные деньги в 29 раз (или в 41, если Нгумбу нокаутирует украинца).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции чемпионский бой Гвоздик — Нгумбу.

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