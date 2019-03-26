Теперь в Александровской больнице предоставляют помощь мирового уровня, — Кличко

Общество

Александровская больница является одним из старейших медицинских учреждений столицы, которое работает с 1875 года. В этой больнице ежегодно лечатся более 24 тысяч пациентов с различными патологиями. 26 марта мэр Киева Виталий Кличко лично проверил, как отремонтировали и оборудовали несколько отделений Александровской городской клинической больницы.

«Здесь отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных. Установили в них новое оборудование для послеоперационного наблюдения и сопровождения пациентов. В 2018-м провели ремонт помещений и установили новейший спиральный компьютерный томограф, а также приобрели современный магнитно-резонансный томограф», — сказал Кличко.

Мэр отметил, что в больнице сделали капитальный ремонт здания корпуса № 7. Также для него закупили новое оборудование и мебель. В этом корпусе расположены несколько отделений: цереброваскулярной патологии с палатой интенсивной терапии, нейрохирургии, отделение реанимации для нейрохирургических больных.

Также в Александровской больнице открыли отделение паллиативной помощи на 10 коек. Это уже третье такое отделение в столице, где могут получить квалифицированный уход неизлечимо больные люди.

Средствами из городского бюджета обновили реанимационную палату для нейрохирургических больных, а также приобрели новый операционный стол с операционной лампой, С-арку для оперативных вмешательств под контролем рентгена и операционный микроскоп.

«Этот микроскоп позволяет нам делать операции, в результате которых пациенты выздоравливают даже после тяжелых инсультов. Эта техника позволяет нам спасать жизни. И это оборудование — самое современное», — отметил заведующий отделением нейрохирургии Олег Нечипорук.

По словам Кличко, в Александровской больнице завершили капремонт и дооснащение отделения рентгено-эндоваскулярной хирургии с операционным блоком для открытых оперативных вмешательств на сердце и палатами интенсивной терапии, открыли новую операционную, оборудованную сверхсовременным операционным столом, аппаратами искусственного кровообращения, искусственной вентиляции легких, мониторным комплексом.

«Здесь мы сделали все, чтобы пациенты, которые попадают в больницу, могли пройти комплексное обследование, получить необходимую помощь и курс реабилитации. Все в одном месте. Мы закупаем много оборудования. Современного и дорогого. Оборудование, которое позволяет оперативно установить диагноз и спасти жизнь», — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что комплексные меры, которые осуществили в больнице, дают возможность оказывать медицинскую помощь, соответствующую мировым стандартам.

Также Кличко напомнил, что в этом году в столице планируют начать строительство больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу.

По словам мэра, в столичном бюджете на 2019 год на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11 миллиардов гривен. Большую часть этих денег городской совет направит на реконструкцию существующих больниц и отделений в них, а также на закупку крайне необходимого медицинского оборудования.

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