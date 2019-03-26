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К украинскому военнопленному в Москве не пустили адвоката
Адвокат Эмиль Курбединов не смог попасть к своему подзащитному — военнопленному украинскому моряку, командиру бронекатера «Никополь» Богдану Небылице, который в январе этого года в российских застенках встретил свое 25-летие.
«Администрация Лефортовского СИЗО просто не допустила меня к Богдану, указав на какие-то документы, которые, то ли они не получили от ФСБ, то ли не успели подписать у себя в изоляторе. Адвокат имеет право на встречу со своим подзащитным конфиденциально, без ограничения по времени», — пишет адвокат на своей страничке в социальных сетях.
По его словам, в России, сорвав встречу, нарушили право украинского моряка на защиту. «Я был вторым по счету в очереди. Хотя я не исключаю, что это не просто чья-то оплошность или бездействие, а запланированный акт противодействия адвокатской деятельности. Мной было зарегистрировано заявление на имя начальника СИЗО с соответствующим требованием разобраться в сложившейся ситуации», — подчеркнул защитник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский моряк Виктор Беспальченко — матрос с буксира «Яны Капу» — в московском СИЗО «Лефортово» готовится к свадьбе.
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