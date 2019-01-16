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Командир бронекатера "Никополь" Небылица встретил в российском плену свой 25-летний юбилей
Командиру бронекатера «Никополь» Богдану Небылице, который незаконно удерживается российскими спецслужбами в Лефортовской тюрьме, в среду, 16 января, исполнилось 25 лет. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
«Богдан — настоящий патриот Украины! Еще в 2014 году, в самый разгар „Русской весны“ в Крыму, он, будучи курсантом Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, вместе со своими товарищами пел гимн Украины, фактически под дулами автоматов российских военнослужащих», — написал адвокат.
По словам Полозова, спецслужбы РФ пытаются оказывать на Богдана Небылицу психологическое давление, склонить его к признанию вины и даче показаний.
«Желаем ему сил, терпения, мужества и выдержки. А главное, скорейшего возвращения домой к своим близким!» — добавил адвокат.
Напомним, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 21 захваченному украинскому военному до 24 апреля, среди которых и Богдан Небылица. Остальные — Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока — остаются в СИЗО до 26 апреля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», московский суд решил игнорировать нормы Женевской конвенции об обращении с военопленными и не применять ее к украинским морякам.
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