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Общество

Стало известно, где россияне содержат украинского активиста Балуха

18:11 26 марта 2019 10
Владимир Балух
Инф. «ФАКТОВ»

Политический заключенный Владимир Балух, которого в феврале вывезли из Крыма, в данное время находится в Следственном изоляторе № 1 в российском городе Тверь. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на крымского адвоката Тараса Омельченко.

По информации защитника, Балух до сих пор не распределён в колонию. По мнению адвокатов и правозащитников, украинца отправят в Исправительную колонию № 4 (г. Торжок).

Напомним, летом 2018 года Балуха приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей по совокупности двух уголовных дел. Сначала его отправили отбывать наказание в Керченскую колонию, а в феврале 2019 года доставили в СИЗО Симферополя. 18 февраля стало известно, что Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя в Краснодар, а оттуда — в Армавир.

Как сообщали «ФАКТЫ», Керченский «городской суд» отказал украинскому активисту в условно-досрочном освобождении.

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