Свитолина получила серьезную травму

Спорт

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о намерении приостановить выступления на большом корте. По ее словам, это необходимо для восстановления после серьезной травмы колена.

В своем Facebook девушка призналась, что последние пять недель провела с постоянной болью в колене, и ситуация после длительных матчей только ухудшалась.

«Моя команда делала все возможное, чтобы я как можно меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров», — сообщила теннисистка.

Напомним, 21 марта стало известно, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко прекратили борьбу на представительном турнире в Майами с общим призоым фондом чуть более 9 миллионов долларов. Свитолина покинула турнир после поражения от китаянки Ван Яфань.

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