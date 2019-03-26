Папа Римский шокировал католиков странным поведением: появилось видео

Мир

В сети появилось видео, которое шокировало многих католиков. Как сообщает издание The Sun, кадры были сняты в Лоретской базилике в городке Лорето близ Анконы.

По окончании службы прихожане по очереди подходили к Франциску и, чтобы выразить уважение главе Ватикана, пытались по традиции поцеловать папский перстень. Но понтифик каждый раз отдергивал руку.

В соцсетях многие сочли поведение Франциска странным и грубым. «Это напоминало какой-то розыгрыш», «Ему следовало просто сказать присутствующим с самого начала, чтобы они не целовали перстень. Очень грубо», «Надо было изменить протокол, а не унижать людей» — писали пользователи сети.

Кто-то решил, что 82-летний Франциск таким образом решил проявить скромность, но подчеркнул, что это была не лучшая идея, так как речь идет не только о личности самого понтифика, но и о том, что он олицетворяет собой церковь. Один из католических священников написал в своем блоге, что это часть ритуала и способ почтить Иисуса Христа, поэтому поведение Папы Римского он назвал «вызывающим беспокойство».

На папском перстне (именуемый также кольцом рыбака) — изображен апостол Петр, забрасывающий рыбацкую сеть с лодки. Со времен Средневековья сохраняется традиция, по которой каждый посетитель папы должен приложиться губами к кольцу в знак послушания его воле.

Для вновь избранного папы изготавливается новое кольцо, как правило, золотое, на которое наносится его имя. После его смерти либо отречения перстень уничтожается.

По просьбе вновь избранного Франциска, в целях экономии, его кольцо изготовлено не из золота, а из позолоченного серебра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Папа Римский впервые в истории прибыл в ОАЭ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter