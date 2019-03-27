Люди и звери

Смерть от панкреатита в 16 лет: в Британии умер самый уродливый пес страны (фото)

Самый уродливый пес Британии по кличке Чейз, страдавший от панкреатита, катаракты и живший практически без зубов, скончался в преклонном возрасте 16 лет. Об этом пишет BBC.

В 2017 году этот китайский карликовый терьер занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак, который проводился в Калифорнии.

Чейз победил на конкурсе благодаря катаракте на правом глазу и способности передвигаться как краб.

«В тот день он буквально купался в лучах славы. Ему это очень нравилось», — вспоминает хозяйка собаки Сторм Шайлер из Уэльса.

Также Сторм сообщила, что пес умер от панкреатита. По ее словам, Чейз был очень жизнерадостным существом, несмотря на свое выдающееся уродство и никудышное здоровье.

«До самого конца он не терял эту искру. Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет», — рассказывает она.

Сторм Шайлер признается, что уж никак не рассчитывала на какой-либо собачий приз, когда покупала Чейза у собаковода.

«Он любил командовать мной, но еще он любил ласкаться. Никто мне его не заменит», — сокрушается она о своей потере.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне прошлого года в американском городе Петалума (штат Калифорния) состоялся ежегодный конкурс на звание «Самой уродливой собаки в мире». Победителем на нем стал девятилетний английский бульдог по кличке За-За из штата Миннесота. Его победа принесла хозяйке Меган Брейнард денежный приз в размере 1500 долларов. У собаки чрезвычайно длинный язык и кривые мускулистые передние лапы.

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