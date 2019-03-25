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Мир

Войска Путина понесли очередные потери в Сирии: первые подробности

22:21 25 марта 2019 83
сирия
Инф. «ФАКТОВ»

В Сирии были убиты трое российских военных. В российском минобороны эти сведения подтвердили. Утверждается, что в конце февраля автомобиль с российскими военными попал в засаду в провинции Дейр-эз-Зор. После этого группа почти месяц считалась пропавшей без вести.

В России утверждают, что на военный автомобиль напала группа из более чем 30 человек, и все напавшие уже уничтожены.

Напомним, ранее руководитель группы «Информационое сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что 22 февраля в сирийском Дейр-эз-Зоре автомобиль «УАЗ» с четырьмя российскими военными был уничтожен. По данным «Информсопротивления», российские военные в Сирии часто натыкаются на засады или подрываются на минах, а минобороны РФ затем до последнего пытается скрывать информацию о жертвах.

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