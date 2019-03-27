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Подвели плотские желания: мужчина переел виагры и умер прямо на своей замужней любовнице
В России нелепая смерть застигла мужчину, который решил навестить любовницу во время отсутствия дома ее законного супруга. Об этом передает РЕН ТВ.
Готовясь к свиданию, мужчина принял средство для повышения потенции, после чего отправился в гости к возлюбленной, полностью уверенный в своих силах.
Все шло хорошо, но едва парочка приступила к тому, ради чего затевалась встреча, как «Казанове» стало плохо, и у него остановилось сердце; дама не успела толком понять, что происходит, как обнаружила, что лежит в постели с трупом.
Придя в себя от шока и предприняв несколько бесплодных попыток помочь своему тайному гостю, женщина наконец вызвала скорую помощь.
Врачи установили, что погибший по какой-то причине перестарался и принял огромную дозу виагры — в итоге организм просто не выдержал такой нагрузки. Имелись ли у несчастного серьезные проблемы по мужской части, которые он скрывал, или, возможно, любовница на самом деле ему не слишком нравилась, сказать сложно; инцидентом сейчас занимается полиция, которую вызвали доктора — хозяйка квартиры делать это отказывалась наотрез, боясь, что о ее загулах узнает муж-рогоносец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые нашли новый заменитель виагры и сиалиса для мужской потенции. В частности, результаты исследования, которое провели ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), показали, что инъекции вещества кисспептина, играющего ключевую роль в работе репродуктивной системы человека, усиливают у мужчин желание заниматься сексом и приводят к высокой эрекции.
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