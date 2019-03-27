Времени даром не теряет: появилась свежая информация о пленном моряке Эйдере

Украина

У украинского военнопленного моряка Андрея Эйдера после ранения, полученного им вместе с еще двумя нашими военнослужащими во время захвата кораблей ВМС Украины возле оккупированного Крыма, неизвлеченными остались три металлических осколка (до 7 мм каждое). Также медики не подтвердили у него заболевание гепатитом.

Об этом сообщает московский адвокат Александра Маркова, которой удалось побывать в СИЗО «Лефортово» у Андрея Эйдера. «Андрей выражает огромную благодарность всем за поддержку, — пишет в социальных сетях защитник. - Он не теряет времени: нашел себе новое увлечение — начал более серьезно интересоваться немецким языком, даже зачитывал мне небольшие фрагменты на немецком языке».

По словам адвоката, нынешнее посещение было первым, позволившим в течение достаточного времени обсудить не только рабочие вопросы, но и просто пообщаться с военнопленным. «Это немаловажно в ситуации с украинскими военнопленными моряками, когда такая мерзенькая политика следственного органа абсолютно отрывает ребят от общения с родными. И я говорю тут даже не столько о запрете свиданий и звонков, сколько о полной блокировке отправки и получения писем от родных. Собственно, поэтому после всех рассказов Андрея и слов «передайте родным, как я их люблю и скучаю», наша встреча закончилась фразой: «Фух, как будто домой съездил», — сообщает Александра Маркова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в московской больнице прооперировали раненого украинского моряка Василия Сороку, из его руки извлекли 8 осколков и пересадили недостающие сухожилия.



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