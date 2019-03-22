Сухожилия напрочь отсутствовали: вскрылись детали операции пленному моряку Сороке

Украина

Из руки украинского моряка Василия Сороки, 18 марта прооперированного в Москве, извлекли 8 осколков. Пленному пересадили недостающие сухожилия. Об этом в Facebook пишет адвокат Сергей Бадамшин.

По словам Бадамшина, ранение руки моряка оказалось еще серьезнее, чем предполагалось при обследовании: сухожилия сгибателей 2−4 пальцев руки были не просто повреждены (перебиты) осколком, а напрочь отсутствовали.

«Врачи при операции, сделав, разрез, увидев полное отсутствие искомых сухожилий опешили. Но паники не было, все обошлось профессиональными действиями. В итоге сделана пересадка частей здоровых сухожилий на недостающее место. Операция длилась более 3 часов. Осколков оказалось больше, чем обнаружили при обследовании. Извлекли все осколки — 8 штук», — уточняет адвокат.

После операции моряк чувствует себя более-менее нормально: температуры нет, антибиотики дают. Сначала перевязки делали ежедневно, далее будут один раз в 3−4 дня.

«Швы снимать будут через 2 недели в СИЗО. Гипс (лангету) через 5−6 недель. Сухожилия будут заживать полгода-год. Боли есть, но есть надежда на выздоровление и восстановление функций», — пишет Бадамшин

«Огромное спасибо доктору- Вороницыну Владимиру Сергеевичу за его профессионализм и человеческое отношение! И всем людям, кто принимал участие в организации, подготовке и проведении этой операции!», — передает адвокат.

По его словам, настроение у Сороки бодрое и боевое, некое облегчение после операции. Чувство юмора не пострадало.

После описания состояния моряка адвокат возмущается, почему раненого парня не стали оперировать в Керченской больнице, или в тюремных лечебницах «Матросская тишина» и «Лефортово».



«Когда прекратят издеваться над украинскими моряками и вернут их домой?», — спрашивает Бадамшин.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года атаковали в Керченском проливе украинские суда — рейдовый буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» ВМС ВСУ, которые совершали переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили 24 украинских моряков, которых поместили в СИЗО в Крыму, а затем перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина». В настоящее время все они содержатся в «Лефортово», включая трех пострадавших при атаке моряков — Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко.

У Василия Сороки долго не приходил отек руки: в ней оставались осколки, функции нескольких пальцев не восстанавливались.

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