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Стало известно о загадочной смерти ветерана АТО
В Кременчуге найден мертвым 39-летний ветеран АТО Григория Аветов, волонтеры пытаются установить обстоятельства его гибели.
Как сообщили в группе АТО-Майдан-Кременчуг в Facebook, тело ветерана было найдено в районе улицы Переяславской, 80 24 марта. За сутки перед этим мужчина отправился на встречу, с которой не вернулся, и на связь не выходил. По свидетельству соседей, еще в 21:00 23 марта его видели в подъезде собственного дома, но домой он не заходил.
Горожан, кому что-либо известно о встречах с Григорием или телефонных разговорах с ним после 15:00 23 марта, просят обратиться в штаб ГО «АТО-Майдан-Кременчуг» по адресу ул. Николаевская, 1-а, или же позвонить по телефонам 096−980−02−59/066−600−83−07.
Информация о месте и времени прощания с погибшим будет обнародована дополнительно.
Сообщается, что Аветов служил сержантом разведвзвода в/ч А 2962.
Прощание с ним состоится 28 марта. Похоронят Аветова на Аллее Героев АТО на Свиштовском кладбище.
Напомним, 19 марта в Киеве было совершено жестокое убийство ветерана АТО — убийца нанес многочисленные ножевые ранения, в том числе в область живота. В полиции не исключают, что преступление было заранее спланировано.
А во Львове после тяжелой болезни ушел из жизни ветеран АТО Василий Яворский.
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