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Оккупанты устроили массовые обыски в Крыму: что об этом известно
В аннексированном Крыму начались массовые обыски в домах крымских татар, которых подозреваеют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». По информации активистов «Крымской солидарности», силовики уже провели не менее 25 обысков — в микрорайоне Каменка Симферополя, в селе Строгоновка Симферопольского района, а также в селе Владимировка Белогорского района.
В Каменке обыск в доме местного жителя Рустема Шейхалиева завершился задержанием Эскендера Мамутова и Эмиля Зиядинова, оказавших сопротивление силовикам при обыске дома Руслана Шейхалиева, сообщают Крым Реалии.
Сообщается, что они пришли на место обыска, чтобы поддержать своих соотечественников. Кроме того, российские силовики увезли в управление ФСБ России в Крыму жителей Симферополя Фархада Базарова и Ризу Иззетова.
В сети появились видео с места инцидента.
Напомним, ранее стало о ликвидации всех украинских школ на аннексированном полуострове
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