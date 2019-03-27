Украина

Оккупанты устроили массовые обыски в Крыму: что об этом известно

В аннексированном Крыму начались массовые обыски в домах крымских татар, которых подозреваеют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». По информации активистов «Крымской солидарности», силовики уже провели не менее 25 обысков — в микрорайоне Каменка Симферополя, в селе Строгоновка Симферопольского района, а также в селе Владимировка Белогорского района.

В Каменке обыск в доме местного жителя Рустема Шейхалиева завершился задержанием Эскендера Мамутова и Эмиля Зиядинова, оказавших сопротивление силовикам при обыске дома Руслана Шейхалиева, сообщают Крым Реалии.

Сообщается, что они пришли на место обыска, чтобы поддержать своих соотечественников. Кроме того, российские силовики увезли в управление ФСБ России в Крыму жителей Симферополя Фархада Базарова и Ризу Иззетова.

В сети появились видео с места инцидента.

Напомним, ранее стало о ликвидации всех украинских школ на аннексированном полуострове

Тем временем американский генерал сделал тревожное заявление о том, что Путин почти добился международного признания Крыма территорией РФ.



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