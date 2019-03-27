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Мир

«Всех под нож»: Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника (видео)

9:45 27 марта 2019 27
Александр Лукашенко и Леонид Заяц
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения коровника, который он назвал «Освенцимом», уволил руководство агрохолдинга и пригрозил «пустить под нож» нерадивых хозяйственников. Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь остается приверженной идее «союзного строительства» с Россией, но при этом «постулат суверенитета» остается для этой страны «незыблемым».

Как передает телеканал ОНТ, белорусский президент, обращаясь к министру сельского хозяйства Леониду Зайцу сказал: «Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, во главе с ним (руководителем агнохолдинга. — Ред.)… Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю».

Также Лукашенко поручил снять с должностей губернатора, всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела. «Всех — под нож», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь поддержит Россию против Украины, если официальный Киев решит разместить на территории страны ракеты средней и меньшей дальности.


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