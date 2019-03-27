26.89 / 27.14 30.27 / 30.73
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Украинцы могут отследить затраты на ремонт дорог: как это сделать

10:38 27 марта 2019 73
Ремонт дороги в Полтавской области
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине запустили портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог, что позволяет контролировать использование средств, выделенных на ремонтные работы, и тендерную документацию. Ранее сообщалось, что в Украине меняют строительные нормы при ремонте дорог.

Как сообщают в Офисе эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office), на портале содержится информация об объеме и фактических позиций освоения денег, которые ежедневно платит каждый автомобилист:

  • Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.
  • Средства, потраченные на безопасность движения.
  • Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.
  • Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начало обследование дорог с целью выявления объемов аварийной ямочности и анонсировало ремонты на автодорогах международного и национального значения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт

Киев
+1

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины