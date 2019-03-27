Общество

Украинцы могут отследить затраты на ремонт дорог: как это сделать

В Украине запустили портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог, что позволяет контролировать использование средств, выделенных на ремонтные работы, и тендерную документацию. Ранее сообщалось, что в Украине меняют строительные нормы при ремонте дорог.

Как сообщают в Офисе эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office), на портале содержится информация об объеме и фактических позиций освоения денег, которые ежедневно платит каждый автомобилист:

Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.

Средства, потраченные на безопасность движения.

Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.

Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начало обследование дорог с целью выявления объемов аварийной ямочности и анонсировало ремонты на автодорогах международного и национального значения.

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