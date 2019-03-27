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Происшествия

Бариста был в доле? В сети показали видео дерзкого ограбления кофейни

10:55 27 марта 2019 194
Ограбление в кофейне Харькова
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове разыскивают двух молодых людей, которые 25 марта ограбили кофейню Sweeter на улице Пушкинской, 60. Ранее сообщалось, что в Киеве наглые воры вынесли из квартиры не только парфюмерию, мобильные телефон, деньги и драгоценности, но и забрали домашнего питомца хозяев — терьера Терри.

«Зашли, начали быковать, отодвинули баристу и забрали деньги из кассы. Большая просьба — помочь установить личности животных. За достоверную информацию гарантировано вознаграждение», — говорится в комментарии к видео, которое заместил в социальных сетях ресурс «Харьковские будни».

Интернет-пользователи, комментировавшие выложенную в сеть запись камеры наблюдения, обратили внимание на уж очень спокойное поведение самого баристы, предположив, что он «мог быть в доле». Другие посетовали на жадность владельцев кофейни, которые не установили в ней «тревожную кнопку» для вызова подмоги в таких вот случаях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове камеры видеонаблюдения зафиксировали наглого вора, совершившего кражу из кармана одного из посетителей ресторана в центре города.

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