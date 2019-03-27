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Украина

Австрийскому журналисту запретили въезд в Украину: история получила продолжение

11:35 27 марта 2019 172
Журналист на танке боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

Австрийский журналист Кристиан Вершютц, для которого въезд в Украину запрещен на год, пытается отменить это решение СБУ через суд. Об этом Вершютц сообщил у себя в Facebook.

Иск юристов журналиста подан в Окружной административный суд Киева. В исковом заявлении решение СБУ связывают с «недовольством со стороны украинской власти его репортажами».

В суде адвокаты собираются доказать, что Вершютц не нарушал украинских законов и пострадал в связи с журналистской деятельностью.

Напомним, на решение СБУ о недопуск журналиста в Украину резко отреагировал МИД Австрии. Там заявили, что «ущемления» журналистов идут вразрез с европейскими ценностями. МИД Украины в свою очередь призвал австрийскую сторону «снизить градус риторики».

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