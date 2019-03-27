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Известный телеведущий раскрыл семейный рецепт простого постного блюда
Кулинар и ведущий популярного шоу «Ранок з Україною» Григорий Герман в прямом эфире поделился секретом приготовления его любимого постного блюда. Оказалось, что рецепт риса с чесноком и розмарином передавался в семье Григория из поколения в поколение.
— В нем, на первый взгляд, ничего сложного нет, — сказал «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». — Главный секрет в розмарине и количестве зубчиков чеснока! Их обязательно должно будет двенадцать, иначе аромат и вкус будет совсем не тот. Я готовлю рис по этому рецепту, когда начинаются постные дни. Сейчас это блюдо — мой главный источник энергии.
Рис с чесноком и розмарином
Ингредиенты: 300 граммов длиннозернистого риса, 12 зубчиков чеснока, 2 столовые ложки меда, 4 столовые ложки растительного масла, веточка розмарина, цедра лимона, цедра апельсина, соль.
Приготовление. Рис хорошо промыть. Залить водой в пропорции 1:2 и поставить вариться. В это время начинаем готовить соус: добавить в сотейник целые дольки чеснока, затем всыпать измельченную цедру. Розмарин разрезать пополам и забросить целую веточку. Влить 4 столовые ложки оливкового масла и примерно 100 миллилитров воды. Готовить на небольшом огне около 20 минут. Снять с огня, убрать розмарин и взбить блендером. В конце добавить в соус мед и посолить.
Когда рис будет готов, красиво выложить его на тарелку и полить приготовленным соусом. Украсить дольками цитрусовых, розмарином и помидорами черри. Приятного аппетита!
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