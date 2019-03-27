Зеленского изобразили меткой карикатурой с его президентством: сеть в восторге

Политика

Украинский музыкант, актер и сценарист, а также художник, аниматор и общественный деятель Юрий Журавель в Facebook меткой карикатурой поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с Днем театра и призвал его вовремя одуматься и снять свою кандидатуру с предвыборной гонки.

«Дорогой наш Володя! С Днем театра! Ты гениальный актер, которого знала Украина и наши недалекие соседи. Ты смог убедить огромную часть населения в подлинности президента Голобородько и искренность своих намерений в предвыборной компании. С нетерпением жду твоего публичного выступления перед народом — громкой речи на чистом украинском языке и даже нескольких предложений на иврите», — пишет Журавель.

Музыкант считает, что после публичного выступления шоумена, его избиратель прозреет и не станет поддерживать Зеленского. А сам лидер «Квартала 95» произнесет речь, в которой признает, что он актер, а не политик и откажется от борьбы за президентское кресло.

«Не время в трудные времена, во времена войны с коварным врагом, играть в политику, выполняя прихоти олигархов. Я не политик! Я просто актер! Посмотрите! Какой же из меня главнокомандующий? Думайте в следующий раз! Клоуны! Мы рискуем повторить историю столетней давности! А я хорошо изучил ее уроки! Поэтому, вполне поддерживая инициативы начатых реформ и стратегический курс нашего государства в ЕС и НАТО, снимаю свою кандидатуру на пост президента и призываю всех объединить усилия в борьбе за независимость. Слава Украине!», — такие слова, по мнению Журавля, должен произнести Зеленский, если он любит Украину и желает ей процветания.

Пользователи соцсети прокомментировали карикатуру, но еще больше «прошлись» по самому Зеленскому, не только как кандидату в президенты, но и как актеру. А также вспомнили тех, кто стоит за ним.

«Хороший шарж. Ещё бы лужу «ссыкуну».

«Знаєте, Юрію, а той хто його просунув просто геній троллінгу. У чому? А у тому, що він чудово показав усьому світі, наскільки у нас гнила виборча система. Тобто, що достатньо мати декілька мільйонів гривень і балотуватися у президенти може хоч прибиральник у районній лікарні. Просто: є мільйони? Балотуйся хто хочеш! І саме ця прогалина дає можливість тим чи іншим висувати своїх „технічних кандидатів“. Саме ця прогалина показує, що навіть найостаніша гнила людина може балотуватися, якщо в неї є величезні кошти і байдуже де воно їх заробило (хай там незаконними операціями, хай на відкатах, хай вкрало з того чи іншого бюджету) чи хто їх йому дав. І, самі бачите, ніхто та ніколи над цим не замислювався з наших державних лідерів. Ніхто, бо всі спокійно вірили, що їм для другого строку, все одно вистачить грошей (бюджет у кишені), а як програють, то, все одно, не їх гроші, а тобі пенсія пільги і зароблене за час президентства майно».

«Хотілося б вірити, щоб така промова була проголошена. Проте, ми живемо в реальному світі, де на жаль, чудес не буває. Щоб цей комічний персонаж проголосив хоча б дещо подібне, для цього в нього повинні зявитися мудрість, совість і відповідальність. Але як бачимо, даних чеснот ця людина позбавлена. Взагалі не можу зрозуміти, як можна поставити свій власний інтерес, і інтерес одного олігарха вище, ніж національні інтереси цілої нації і держави, яка п'ятий рік воює і втрачає на передовій кращих своїх людей».

«Даруйте, але актор він гівняний. Як і увесь його 95-ий квартал. З цікавості нещодавно подивився шматочок серії того „Слуги народу“ — як можна взагалі їх називати акторами?»

«Мав надію, поки не побачив його виступ у Дніпрі. Він злопам'ятний і сприймає себе як переможця, месію. Терміново потрібно його витягати на „світло“ до журналістів і опонентів».

Ранее команду «Зе» уже изображали яркой карикатурой, которая «гуляла» по сети.

Напомним, шоумен Дмитрий Чекалкин в одном из интервью заявил, что в случае победы на выборах Зеленского, «Украину разорвут на 95 кварталов».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter